tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря 2018, 01:00

Published 27 декабря 2018, 01:00

Modified 24 декабря, 18:07

Updated 24 декабря, 18:07

Директор ООО «Дом» в Камышлове обвиняется в мошенничестве и торговле оружием

27 декабря 2018, 01:00
Директор ООО «Дом» в Камышлове обвиняется в мошенничестве на 1,9 млн рублей, а также в незаконном обороте оружием.

По версии следователей, в 2015 году глава организации похитил деньги, которые должны были быть направлены на реконструкцию центрального городского сквера. С организацией был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции сквера. Ущерб, нанесенный администрации Камышловского ГО, оценивается в 1,9 млн рублей.

При прокурорской проверке в 2016 году было выявлено, что акты приемки работ были предоставлены в администрацию подрядчиком, в то время как фактически работы выполнены не были.

Кроме того, во время расследования были выявлены факты незаконного оборота оружия обвиняемым, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

#Происшествия#Деньги#Оружие#Директор#Мошенники#Камышлов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика