Директор ООО «Дом» в Камышлове обвиняется в мошенничестве и торговле оружием

Posted 27 декабря 2018, 01:00
Published 27 декабря 2018, 01:00
Modified 24 декабря, 18:07
Updated 24 декабря, 18:07
По версии следователей, в 2015 году глава организации похитил деньги, которые должны были быть направлены на реконструкцию центрального городского сквера. С организацией был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции сквера. Ущерб, нанесенный администрации Камышловского ГО, оценивается в 1,9 млн рублей.
При прокурорской проверке в 2016 году было выявлено, что акты приемки работ были предоставлены в администрацию подрядчиком, в то время как фактически работы выполнены не были.
Кроме того, во время расследования были выявлены факты незаконного оборота оружия обвиняемым, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.