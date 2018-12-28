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Posted 28 декабря 2018, 12:57

Published 28 декабря 2018, 12:57

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Пещеру назвали «Кусь»: медведь укусил спелеолога в Ивдельском районе

28 декабря 2018, 12:57
Девушка-спелеолог пострадала от нападения медведя во время исследования новой пещеры в Ивдельском районе, которую после инцидента назвали «Кусь».

В ноябре 2018 года участница экспедиции из Свердловской городской спелеосекции встретилась с медведем. Специалисты искали кости древних медведей в пещерах Ивдельского района. Спелеологи работали парами.

Во время осмотра пещеры одна группа наткнулась на новую пещеру и, не дождавшись руководителя экспедиции, девушка залезла внутрь. Там она обнаружила еще не заснувшего медведя и побежала обратно. Медведь бросился вдогонку. Животное, настигнув девушку, схватил зубами за ногу. Но медведь не смог прокусить комбинезон и убежал.

Девушка с обширной гематомой была доставлена в больницу, где ей сделали операцию. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает, сообщает Е1.ru.

#Происшествия#Свердловская область#Исследование#Медведь
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