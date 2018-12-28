Пещеру назвали «Кусь»: медведь укусил спелеолога в Ивдельском районе

Во время осмотра пещеры одна группа наткнулась на новую пещеру и, не дождавшись руководителя экспедиции, девушка залезла внутрь. Там она обнаружила еще не заснувшего медведя и побежала обратно. Медведь бросился вдогонку. Животное, настигнув девушку, схватил зубами за ногу. Но медведь не смог прокусить комбинезон и убежал.