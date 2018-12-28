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Posted 28 декабря 2018,, 11:39

Published 28 декабря 2018,, 11:39

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Попал в ДТП: свердловчанин взыскал с ООО «УралДорТехнологии» 135 тысяч рублей

28 декабря 2018, 11:39
Житель Свердловской области взыскал через суд с ООО «УралДорТехнологии» 135 тысяч рублей после того, как попал в ДТП из-за сломанного указателя.

В ноябре 2017 года свердловчанин вылетел в кювет на 10 км автодороги Битимка-Первомайское. Причиной аварии стал сломанный указатель. В результате ДТП автомобиль свердловчанина получил механические повреждения.

Мужчина обратился в суд с требованием взыскать с ООО «УралДорТехнологии» причиненный ущерб. Суд постановил о возмещении дорожной службой ущерба в 245 тысяч 100 рублей, 5 тысяч – в счет оплаты оценки ущерба, 15 тысяч рублей – за оплату юридических услуг и 5 тысяч рублей – госпошлины.

Однако ответчик подал апелляцию, в которой указал на несоблюдение правил дорожного движения истцом.

Свердловский областной суд пересмотрел решение районного суда и вынес решение о взыскании с ООО «УралДорТехнологии» 122 тысячи 550 рублей – в счет возмещения ущерба, 2 тысячи 500 рублей – расходы на оплату услуг оценщика, 7 тысяч 500 рублей – расходов по оплате юридических услуг и 2 тысячи 825 рублей – по оплате госпошлины, информирует УрБК.

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#Транспорт#ДТП#Свердловская область#Суд#Ущерб#Дорожные знаки#Дорожные службы
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