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Posted 31 декабря 2018,, 04:30

Published 31 декабря 2018,, 04:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

600 жителей села Серебрянка получили доступ к сети интернет

31 декабря 2018, 04:30
В преддверии Нового года жители села Серебрянка смогли начать пользоваться услугами глобальной сети интернет. Это стало возможно благодаря появлению в селе телекоммуникационной вышки.

28 декабря в Серебрянке ввели в эксплуатацию вышку, которая позволит местным жителям пользоваться интернетом, не выходя из дома. Ранее доступ в сеть имелся только в социальных объектах: школе, библиотеке, доме культуры, ФАП, администрации, почте и пожарном депо.

Работы по предоставлению доступа в сеть интернет велись по распоряжению руководства Свердловской области и под контролем главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, сообщает пресс-служба администрации города.

В январе 2019 года местные жители смогут встретиться с представителями компании, предоставляющей доступ в интернет, получить ответы на накопившиеся вопросы и предложить свои варианты улучшения качества услуг.

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#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Интернет#Село#Владислав Пинаев#Евгений Куйвашев#Связь#Серебрянка#Сотовая связь
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