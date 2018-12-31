Женщина и 3-летний ребенок погибли при пожаре в квартире в Нижнем Тагиле

31 декабря в 10 часов 44 минуты в диспетчерскую службу МЧС поступила информация о пожаре в доме №9 на улице Полярной. Три машины и девять сотрудников МЧС были задействованы для тушения пламени. Прошла экстренная эвакуация восьми жильцов дома, в том числе двоих детей.