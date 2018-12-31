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Posted 31 декабря 2018, 11:08

Published 31 декабря 2018, 11:08

Modified 24 февраля, 12:45

Updated 24 февраля, 12:45

Женщина и 3-летний ребенок погибли при пожаре в квартире в Нижнем Тагиле

31 декабря 2018, 11:08
31 декабря в квартире дома №9 на улице Полярной произошло возгорание, погибли женщина и ее трехлетняя дочь. Предварительная версия пожара — непогашенная сигарета погибшей.

31 декабря в 10 часов 44 минуты в диспетчерскую службу МЧС поступила информация о пожаре в доме №9 на улице Полярной. Три машины и девять сотрудников МЧС были задействованы для тушения пламени. Прошла экстренная эвакуация восьми жильцов дома, в том числе двоих детей.

Огонь повредил десять квадратных метров помещения. Пламя затронуло вещи и имущество.

В момент возгорания в помещении находились 36-летняя тагильчанка и ее 3-летняя дочь, они погибли.

Предварительная версия возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении погибшей тагильчанки.

Согласно статистическим данным, в пожарах в 2018 году погибли 23 человека, в том числе четверо детей.

Помнить правила противопожарной безопасности призывает тагильчан Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и Горноуральского ГО. Редакция Tagilcity.ru создала инструкцию для жителей города о том, как выжить в новогодние праздники.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Пожарные#Пожарная безопасность#Новогодние праздники#Погибшие#Тушение пожаров#Пожарная машина
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