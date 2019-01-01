Рано начал отмечать приезд в Нижний Тагил: 59-летний пассажир был снят с поезда

Posted 1 января 2019,, 11:14
Published 1 января 2019,, 11:14
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Житель Московской области ехал на поезде в Нижний Тагил накануне Нового года. По словам очевидцев, он начал отмечать праздник еще в пути и стал доставлять неудобство соседям по купе. Проводник принял решение вызвать транспортную полицию.
Мужчина был снят с поезда на станции Чусовская, сейчас ему грозит штраф от 500 до 1500 рублей за появление в нетрезвом состоянии в общественном месте, сообщает «Комсомольская правда».