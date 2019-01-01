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Posted 1 января 2019,, 11:14

Published 1 января 2019,, 11:14

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Рано начал отмечать приезд в Нижний Тагил: 59-летний пассажир был снят с поезда

1 января 2019, 11:14
На станции Чусовская высадили нетрезвого пассажира поезда Москва - Новый Уренгой. 59-летний мужчина направлялся в Нижний Тагил и в пути начал употреблять алкоголь и дебоширить.

Житель Московской области ехал на поезде в Нижний Тагил накануне Нового года. По словам очевидцев, он начал отмечать праздник еще в пути и стал доставлять неудобство соседям по купе. Проводник принял решение вызвать транспортную полицию.

Мужчина был снят с поезда на станции Чусовская, сейчас ему грозит штраф от 500 до 1500 рублей за появление в нетрезвом состоянии в общественном месте, сообщает «Комсомольская правда».

#Общество#Нижний Тагил#Москва#Нарушение#Штраф#Алкоголь#Поезд#Пассажир#Дебошир
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