Пенсия жителей Нижнего Тагила с 1 января увеличится в среднем на 1 тысячу рублей

Posted 2 января 2019, 10:42
Published 2 января 2019, 10:42
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,05% с 1 января 2019 года. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 5334 рубля в месяц, а стоимость пенсионного балла – 87 рублей 24 копейки.
В результате индексации жителям Нижнего Тагила и ГГО страховые пенсии по старости в среднем увеличатся на 1 048 рублей 58 копеек.. Средний размер страховой пенсии по старости составит 15 922 рубля.
Прибавка к пенсии будет рассчитываться индивидуально для каждого пенсионера. Размер страховой пенсии, а следовательно и сумма прибавки к ней после индексации, зависит от стажа, заработка, страховых взносов, количества пенсионных коэффициентов, сообщает Управление Пенсионного фонда РФ в городе Нижнем Тагиле и Пригородном районе.