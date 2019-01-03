203 пьяных водителя задержаны в Свердловской области за четыре праздничных дня

Кроме того, 34 свердловчанина не захотели проходить тест на определение уровня алкоголя в крови, 25 человек были задержаны в нетрезвом виде при управлении автомобилем повторно, 108 человек сели за руль, не имея водительских прав, 23 – были лишены прав ранее.