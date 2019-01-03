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Posted 3 января 2019, 08:45

Published 3 января 2019, 08:45

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

203 пьяных водителя задержаны в Свердловской области за четыре праздничных дня

3 января 2019, 08:45
В Свердловской области за четыре дня новогодних праздников были задержаны 203 пьяных водителя.

Всего на территории Свердловской области сотрудниками Госавтоинспекции были задержаны 393 водителя, которые нарушили ПДД. Из указанного числа 203 человека сели за руль в нетрезвом виде.

Кроме того, 34 свердловчанина не захотели проходить тест на определение уровня алкоголя в крови, 25 человек были задержаны в нетрезвом виде при управлении автомобилем повторно, 108 человек сели за руль, не имея водительских прав, 23 – были лишены прав ранее.

Сотрудники ГИБДД напоминают о недопустимости нахождения за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Водителям, севшими за руль пьяными, грозит штраф 30 тысяч рублей либо лишение прав, пишет Е1.RU.

#Транспорт#Свердловская область#Праздник#ГИБДД#Водители#Пьяный водитель#Пьянство
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