Строительство храма святых Иоакима и Анны началось в Верхней Пышме

Мы решили построить этот храм в память наших родителей, всех старших наших – тех, кто дал нам жизнь, кто воспитывал. Храм в честь отца и матери Пресвятой Богородицы – это символ родительской любви и их почитания, нашего благодарения им и утешения,обратился к верующим митрополит Екатеринбургский и Верхотурский.