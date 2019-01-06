Строительство храма святых Иоакима и Анны началось в Верхней Пышме

Posted 6 января 2019,, 06:45
Published 6 января 2019,, 06:45
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
На углу Успенского проспекта и улицы Уральских рабочих в Верхней Пышме к 2021 году появится храм святых Иоакима и Анны. Первый камень в основание здания был заложен 5 января. Божественную литургию по случаю начала строительства отслужил в храме Александра Невского глава Екатеринбургской митрополии владыка Кирилл.
Мы решили построить этот храм в память наших родителей, всех старших наших – тех, кто дал нам жизнь, кто воспитывал. Храм в честь отца и матери Пресвятой Богородицы – это символ родительской любви и их почитания, нашего благодарения им и утешения,обратился к верующим митрополит Екатеринбургский и Верхотурский.
Площадь храма будет составлять 372 квадратных метра, он сможет вместить до 500 человек. Территория вокруг будет огорожена, на ней разместятся парковка, место для отдыха взрослых и детей и асфальтированная дорога для проведения крестного хода. В соответствии с московско-ярославской традицией храм построят в характерной для XVII века форме «корабля», сообщают «Вечерние Ведомости».