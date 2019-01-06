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Posted 6 января 2019,, 06:45

Published 6 января 2019,, 06:45

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Строительство храма святых Иоакима и Анны началось в Верхней Пышме

6 января 2019, 06:45
В Верхней Пышме был заложен первый камень в основание «родительского» Храма во имя Святых Праведных Иоакима и Анны. Построить храм планируется в течение 2 лет.

На углу Успенского проспекта и улицы Уральских рабочих в Верхней Пышме к 2021 году появится храм святых Иоакима и Анны. Первый камень в основание здания был заложен 5 января. Божественную литургию по случаю начала строительства отслужил в храме Александра Невского глава Екатеринбургской митрополии владыка Кирилл.

Мы решили построить этот храм в память наших родителей, всех старших наших – тех, кто дал нам жизнь, кто воспитывал. Храм в честь отца и матери Пресвятой Богородицы – это символ родительской любви и их почитания, нашего благодарения им и утешения,обратился к верующим митрополит Екатеринбургский и Верхотурский.

Площадь храма будет составлять 372 квадратных метра, он сможет вместить до 500 человек. Территория вокруг будет огорожена, на ней разместятся парковка, место для отдыха взрослых и детей и асфальтированная дорога для проведения крестного хода. В соответствии с московско-ярославской традицией храм построят в характерной для XVII века форме «корабля», сообщают «Вечерние Ведомости».

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#Общество#Строительство#Религия#Верхняя Пышма#Храм#Митрополит Кирилл#Митрополия
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