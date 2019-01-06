Тропа здоровья и музыка на улицах: тагильчане предлагают идеи по развитию города

Свое мнение и предложения жители Нижнего Тагила оставляют в разделе «Есть идея!» на официальном сайте города. Их идеи касаются здорового образа жизни, эстетики городских улиц и парков, организации транспорта и других аспектов развития города. Некоторые из этих идей уже готовятся воплотиться в жизнь.