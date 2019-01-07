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Posted 7 января 2019, 04:30

Published 7 января 2019, 04:30

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

«Мог произойти взрыв»: утечка бытового газа произошла в Нижнем Тагиле

7 января 2019, 04:30
6 января в доме на улице Юности, 41 в Нижнем Тагиле произошла утечка газа.

6 января в Нижнем Тагиле жители дома на улице Юности, 41 почувствовали запах газа. На место происшествия были вызваны специалисты, которые обнаружили утечку. Мог произойти взрыв.

По информации от жильцов подъезда, недавно в доме проводилась проверка газовой службы.

При проветривании тагильчане столкнулись с проблемой.

В девятиэтажном подъезде для проветривания открываются только два окна, сообщили жильцы в группе «Инцидент Нижний Тагил».

#Происшествия#Нижний Тагил#Проверка#Утечка#Подъезд#Бытовой газ#Газовики
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