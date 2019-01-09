Ворота упали на ребенка: уголовное дело заведено на директора ФОКа Качканара

Правоохранительными органами было установлено, что инцидент произошел на территории спортплощадки ФОКа Качканарского ГО. Вследствие чего на директора комплекса было заведено дело по статье УК РФ. Начальник предстанет перед судом за халатность, которая повлекла причинение тяжкого вреда здоровью ребенка, информирует пресс-служба СКР России по региону.