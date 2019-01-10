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Posted 10 января 2019, 03:00

Published 10 января 2019, 03:00

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Деньги пойдут на ремонт вагонов: стоимость проезда в метро Екатеринбурга вырастет

10 января 2019, 03:00
Жителей столицы Свердловской области ждёт повышение стоимости проезда подземным транспортом. Дополнительные суммы в размере 4 рублей с одного жетона пойдут на оплату ремонта неисправных вагонов метро.

В 2019 году подходил к концу срок эксплуатации некоторых вагонов екатеринбургского метро. Перед городскими властями встал вопрос о том, как поступить: либо купить новые составы стоимостью 250 млн каждый, либо отремонтировать старые вагоны за сумму в пределах 112-130 млн рублей.

В результате чиновники выбрали второй вариант, и 9 января в Екатеринбург из Санкт-Петербурга и Красноярска прибыли отремонтированные вагоны метро. 10 января некоторые из них уже выйдут на линии.

Платить за ремонтные работы придётся жителям уральской столицы: стоимость проезда в метро вырастет и составит 32 рубля за жетон в одну сторону. При этом, по информации «Вечернего Екатеринбурга» приехавшие вагоны выглядят точно также как и старые.

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