Деньги пойдут на ремонт вагонов: стоимость проезда в метро Екатеринбурга вырастет

Платить за ремонтные работы придётся жителям уральской столицы: стоимость проезда в метро вырастет и составит 32 рубля за жетон в одну сторону. При этом, по информации «Вечернего Екатеринбурга» приехавшие вагоны выглядят точно также как и старые.