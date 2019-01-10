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Posted 10 января 2019,, 08:24

Published 10 января 2019,, 08:24

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Дмитрий Горфинкель из Нижнего Тагила назначен замом Сергея Носова в Магадане

10 января 2019, 08:24
Уроженец Нижнего Тагила Дмитрий Горфинкель назначен заместителем Сергея Носова по экономике и финансам.

Заместителем председателя регионального правительства по экономике и финансам в Магаданской области назначен уроженец Нижнего Тагила Дмитрий Горфинкель.

Горфинкель родился в Нижнем Тагила в 1967 году, закончил нижнетагильскую школу №44, затем Уральский политехнический институт имени С. М. Кирова.

В 2012 году новый заместитель Сергея Носова являлся начальником финансового управления НТМК, должность управляющего в тот момент занимал сам Носов.

В 2018 году Горфинкель вместе с нынешним губернатором Колымы являлся учредителем Свердловского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, сообщает Весьма.

С 2016 года новый замгубернатора исполнял обязанности первого заместителя главы Железногорска. 29 декабря 2018 года Дмитрий Горфинкель разместил на своей странице в социальной сети пост, в котором поблагодарил своих бывших коллег за сотрудничество.

За два прошедших года нашими усилиями было много сделано для города, многие проекты прошли стадию подготовки и начнут выполняться в будущем году. Для меня это был непростой период жизни. Период осмысления, обучения и получения нового навыка управления, написал Горфинкель.

Напомним, ранее заместителями Сергея Носова были назначены Юрий Бодяев и Дмитрий Косов.

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