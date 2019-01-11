Количество ссор в свердловских семьях увеличилось в 10 раз в новогодние праздники

Posted 11 января 2019,, 12:36
Published 11 января 2019,, 12:36
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Конфликты и разногласия в семьях связаны с длительным пребыванием вместе во время празднования Нового года. Такой вывод сделал главный психотерапевт региона Михаил Перцель. По словам врача, в будние дни звонки поступают единожды, в праздники же их количество увеличивается в 10 раз.
Причиной ссор среди свердловчан стали проблемы с деньгами, отсутствие взаимного понимания, вредные привычки, разногласия в воспитании детей, информируют «Аргументы и факты».