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Posted 11 января 2019,, 12:36

Published 11 января 2019,, 12:36

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Количество ссор в свердловских семьях увеличилось в 10 раз в новогодние праздники

11 января 2019, 12:36
В новогодние каникулы Жители Свердловской области в 10 раз чаще обращались к специалистам «горячей линии» для решения скандалов в семье.

Конфликты и разногласия в семьях связаны с длительным пребыванием вместе во время празднования Нового года. Такой вывод сделал главный психотерапевт региона Михаил Перцель. По словам врача, в будние дни звонки поступают единожды, в праздники же их количество увеличивается в 10 раз.

Причиной ссор среди свердловчан стали проблемы с деньгами, отсутствие взаимного понимания, вредные привычки, разногласия в воспитании детей, информируют «Аргументы и факты».

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#Общество#Дети#Свердловская область#Семьи#Конфликты#Семейная драма
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