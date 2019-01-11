Новое СМИ создано мэрией Екатеринбурга для печати нормативно-правовых актов

Для публикации нормативно-правовых актов у администрации уральской столицы должно быть свое издание. Донесение информации до населения – необходимое условие для функционирования горадминистрации. Об этом сообщил пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга Анатолий Карманов. По словам секретаря, без публикации документы не могут обрести юрсилу, информирует «Областная газета».