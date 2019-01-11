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Posted 11 января 2019, 13:06

Published 11 января 2019, 13:06

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Новое СМИ создано мэрией Екатеринбурга для печати нормативно-правовых актов

11 января 2019, 13:06
В уральской столице появится новое издание под названием «Екатеринбургский вестник». СМИ создано для печати правовых актов властей, а также для информирования населения.

Новое издание появится в Екатеринбурге. Документ о создании «Екатеринбургского вестника» подписал глава уральской столицы Александр Высокинский.

Для публикации нормативно-правовых актов у администрации уральской столицы должно быть свое издание. Донесение информации до населения – необходимое условие для функционирования горадминистрации. Об этом сообщил пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга Анатолий Карманов. По словам секретаря, без публикации документы не могут обрести юрсилу, информирует «Областная газета».

Напомним, что ранее главред издания «Вечерний Екатеринбург» Лев Кощеев заявил о прекращении контракта с мэрией Екатеринбурга.

#Общество#Новости УрФО#Александр Высокинский#Администрация екатеринбурга#Мэр Екатеринбурга#Екатеринбург
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