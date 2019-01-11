Новое СМИ создано мэрией Екатеринбурга для печати нормативно-правовых актов

Posted 11 января 2019, 13:06
Published 11 января 2019, 13:06
Modified 29 ноября, 17:22
Updated 29 ноября, 17:22
Новое издание появится в Екатеринбурге. Документ о создании «Екатеринбургского вестника» подписал глава уральской столицы Александр Высокинский.
Для публикации нормативно-правовых актов у администрации уральской столицы должно быть свое издание. Донесение информации до населения – необходимое условие для функционирования горадминистрации. Об этом сообщил пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга Анатолий Карманов. По словам секретаря, без публикации документы не могут обрести юрсилу, информирует «Областная газета».
Напомним, что ранее главред издания «Вечерний Екатеринбург» Лев Кощеев заявил о прекращении контракта с мэрией Екатеринбурга.