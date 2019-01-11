Суд из-за использования фото памятника Татищеву и де Геннину начался в Екатеринбурге

Posted 11 января 2019,, 07:33
Published 11 января 2019,, 07:33
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Ассоциация правообладателей объясняет решение подать на издательство в суд тем, что издательство нарушило авторские права создателя скульптуры. Используя снимок в коммерческих целях, представители издательства должны были заключить договор с автором композиции, чего сделано не было.
Ответчик в свою очередь заявил, что памятник является достоянием общественности, а имя скульптора было указано в путеводителе.
Истец требует с ответчика 20 тысяч рублей для выплаты правообладателю.
В дальнейшем суд установит, кому принадлежат авторские права на памятник. Следующее заседание суда состоится в феврале. В мэрии Екатеринбурга пояснили, что муниципалитету памятник не принадлежит, сообщает «ОТВ».