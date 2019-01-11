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Posted 11 января 2019,, 07:33

Published 11 января 2019,, 07:33

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Суд из-за использования фото памятника Татищеву и де Геннину начался в Екатеринбурге

11 января 2019, 07:33
В Екатеринбурге Ассоциация правообладателей подала иск в суд против одного из издательств, которое использовало фотографию памятника Татищеву и де Геннину в одном из путеводителей.

Ассоциация правообладателей объясняет решение подать на издательство в суд тем, что издательство нарушило авторские права создателя скульптуры. Используя снимок в коммерческих целях, представители издательства должны были заключить договор с автором композиции, чего сделано не было.

Ответчик в свою очередь заявил, что памятник является достоянием общественности, а имя скульптора было указано в путеводителе.

Истец требует с ответчика 20 тысяч рублей для выплаты правообладателю.

В дальнейшем суд установит, кому принадлежат авторские права на памятник. Следующее заседание суда состоится в феврале. В мэрии Екатеринбурга пояснили, что муниципалитету памятник не принадлежит, сообщает «ОТВ».

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#Общество#Новости УрФО#Суд#Памятник#Авторское право#Татищев и де Геннин
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