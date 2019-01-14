Чему нас научил 2018-ый? Самые важные уроки минувшего года, полезные в 2019-ом

Posted 14 января 2019,, 16:29
Published 14 января 2019,, 16:29
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Самым резонансным событием года россияне считают пенсионную реформу (а вы думали, что ЧМ по футболу?). Нововведения в пенсионном законодательстве вызвали шквал эмоций и у будущих пенсионеров, и у молодёжи. Помимо отрицательной реакции на повышение пенсионного возраста, реформа принесла и новые положительные аспекты. В частности, законодательно закрепилось понятие предпенсионный возраст, для этой категорий людей были запланированы льготы и инструменты защиты от увольнений.
В России в 2018 году обсуждались и новые эксперименты с налогами. В стране подняли НДС до 20%. Для самозанятых граждан в нескольких регионах страны были введены налоги от 4% до 6%. По мнению экспертов, это нововведение позволит многим людям выйти из тени и легализовать свои доходы.
Однако далеко не все самозанятые считают, что вообще должны делиться своими деньгами. В число самозанятых входит много людей с современными профессиями, на которые особо нигде не учат, и люди, по большей части, постигают свое ремесло самостоятельно на каких-то платных курсах, в том числе за рубежом. И эти люди совсем не готовы делиться деньгами с государством, апеллируя к тому, что оно никаким образом не помогло им в получении знаний, наработке опыта и создании бизнеса.
В 2018 году были анонсированы позитивные изменения в формирования стоимости ОСАГО. Теперь на стоимость страховки в большей мере будут влиять стаж водителя и безаварийность его вождения.
Среди спорных инициатив в минувшем году озвучивались также налог на тунеядство и замена ЕГЭ на блокчейн.
В целом можно сказать, что в большинстве нововведений во всём мире всегда имеет и плюсы, и минусы, и поддержку, и противников. Практика 2018 года показала, что государство берет курс на общемировые тенденции. В частности, пенсионный возраст в России сейчас ниже, чем во многих странах мира. Однако, как резонно замечают россияне, страна отстает по уровню жизни и многим другим показателям. Поэтому сейчас граждане ожидают от правительства не только закручивания гаек, но и действенных шагов для повышения уровня жизни, чтобы не только дожить до пенсии, но и жить в целом лучше, чем несколько десятков лет назад.
После перевода Сергея Носова в Магаданскую область, в 2018-м году в Нижнем Тагиле произошла отмена прямых выборов главы города. Теперь выбор градоначальника лежит на плечах депутатов Городской думы. На пост главы заявились шесть кандидатов, каждый из них представил свое видение будущего родного города.
Практика показала, что достойных конкурентов политикам с опытом в городе нет. Презентации кандидатов сводились к перечислению имеющихся и общеизвестных проблем без предложения конкретных решений, в том числе по финансированию проектов. Либо же превращались в речи для митингов. Презентация вице-мэра Владислава Пинаева о проектах по развитию Нижнего Тагила, в том числе в преддверии 300-летия города, показала разницу в отношении кандидатов к работе главы города и дала ему единогласное одобрение депутатов.
При этом проекты, ранее начатые в Нижнем Тагиле, планомерно развиваются даже в условиях доставшейся Пинаеву закредитованности города. Продолжается реализация программ «Светлый» и «Безопасный город». Планируется участие города в федеральной программе по развитию транспортной системы, готовится к реконструкции театр кукол, будет построен легкоатлетический манеж. И, при растущих расходах, мэрии под руководством Владислава Пинаева удалось сократить дефицит бюджета на 2019 год.
Несмотря на исторически сложившуюся конкуренцию между городом и столицей региона, с новым мэром отношение области к Нижнему Тагилу стало более лояльным: утихли предпосылки к информационным войнам, а также «потепление» стало заметно и по частым визитам первых лиц. С весны губернатор Евгений Куйвашев побывал в городе несколько раз, в том числе на строительстве школы на ГГМ, а также на Тагилстрое в школе №56, где был осуществлён переход на односменное обучение. Министр транспорта был на открытии масштабного объекта на ВМЗ с ремонтом дорог и обновлением трамвайного полотна в ноябре. В декабре объезд больниц города провел министр здравоохранения. Опыт работы Владислава Пинаева в правительстве области помогает Нижнему Тагилу поддерживать контакт с руководством региона.
2018 год стал для тагильских политиков серьезным испытанием. У кого-то появился новый функционал, а кто-то и вовсе лишился своих полномочий. Владислав Пинаев сумел консолидировать элиты в изменившихся условиях, проведя ряд кадровых перестановок и поддерживая контакт со всеми городскими группировками.
Так, повышение в конце года получил Владимир Юрченко. Он стал врио заместителя главы города по городскому хозяйству и строительству. Также вице-мэром в этом году стали Алексей Бурдилов (финансово-экономическая политика) и Вячеслав Горячкин (первый заместитель главы Нижнего Тагила).
При этом потеряли свои посты Вадим Кулик, на чье место назначен Юрченко, и Константин Никкель, который формально был уволен за нарушение больничного режима - он был замечен на развлекательном мероприятии во время больничного.
Вопросы у горожан вызвала и посещаемость депутатами заседаний Городской думы. У некоторых депутатов пропусков нет, а вот у Никиты Беркутова, Игоря Булыгина в 2017-2018 годах пропусков больше всего. По официальным данным, отсутствие депутатов всегда было по уважительным причинам.
В минувшем году многие деятели оказывались в неприятных для репутации ситуациях из-за своих опрометчивых слов или поступков. В частности, чиновница Ольга Глацких стала известна на всю Россию своим высказыванием «государство не просило вас рожать». В течение нескольких недель вся страна обсуждала судьбу чиновницы, возглавляющей департамент молодёжной политики. После длительных обсуждений в СМИ, чиновница всё-таки написала заявление на расчёт.
Ещё одним человеком, поплатившимся за свои неосторожное слова, стал депутат, назвавший ГУЛАГ «хорошей вещью». Впоследствии он дал более пространные объяснения своей фразе, но сказанное уже было интерпретировано против него.
В 2018 году чиновникам приходилось отвечать не только за слова, но и за действия. В частности, сотрудница ФСИН из Нижнего Тагила была наказана за фото в социальных сетях, где она показывает средний палец и снимается на фоне спидометра с цифрой 158. В ведомстве такие манеры сотрудницы не оценили и ей объявлено взыскание.
Подростки в минувшем году также вытворяли что-то невероятное. В начале года редакция обнаружила группы в соцсетях, где школьники Екатеринбурга выкладывали свои интимные фото и занимались травлей одноклассников. Число подписчиков измерялось тысячами, а сами участники таких сомнительных развлечений даже не скрывали свои имена и школы, в которых учатся.
Еще одной неприятной тенденцией стали провокации подростков в торговых центрах: молодежь периодически снимает ролики о том, как выводит из себя сотрудников ТЦ. В Нижнем Тагиле торговые центры уже предприняли ряд мер, чтобы снизить число праздно шатающихся бездельников в своих зданиях.
Среди других резонансных историй минувшего года травля подростками инвалидов, фотографии на памятнике пограничникам и погашенный ребёнком Вечный огонь на Вагонке.
В то же время, в 2018 году стали известны удивительные истории о детях-героях, которые спасали людей из водоёмов и пожаров, были награждены за это и не раз, истории о детях, которые покоряли телеэкраны своими невероятными знаниями.
Поэтому нельзя сказать однозначно, какое будущее ждет нас. Но неоспоримый факт в том, что в городе, регионе и стране есть достойнейшие представители молодежи. И теперь задача страны - дать возможность этой молодежи жить, развиваться и строить свое будущее именно в России.
Самым резонансным материалом минувшего года стала история тагильчанина Максима Герта, которому в 2017 году дали 11,5 лет за привезенный из Перу напиток. Прецедент всколыхнул всю страну, сотни СМИ писали о случившемся, репортаж о Максе вышел на Первом канале, а через некоторое время суд пересмотрел наказание и уже к весне 2019 года тагильчанин выйдет на свободу. Самым важным уроком в этой истории для редакции стала ее кармичность: именно Максим Герт в 2008 году создал первый дизайн TagilCity.ru - бесплатно, в рамках проекта для учебы.
Лидером по просмотрам в 2018 году стала история про жизнь в тагильских домах престарелых и инвалидов. Откровения постояльцев стали для многих открытием о том, как на самом деле живут эти люди.
Одним из наиболее масштабных и социально важных проектов стали рейды редакции по торговым центрам Нижнего Тагила после пожара в Кемерово: мы пытались спастить из них, отыскивая эвакуационных выходы, указатели к ним и просто огнетушители. Удавалось это далеко не везде.
А вообще, в 2018 году редакция TagilCity.ru экспериментировала больше обычного. Мы полностью изменили дизайн сайта, сделав ставку на крупные форматы. Сейчас мы регулярно публикуем аналитику, обзоры законов и инициатив, политические и экономические рейтинги, поддерживая и классику расследований, проблемных историй и оперативных сводок.