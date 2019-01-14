Чему нас научил 2018-ый? Самые важные уроки минувшего года, полезные в 2019-ом

В целом можно сказать, что в большинстве нововведений во всём мире всегда имеет и плюсы, и минусы, и поддержку, и противников. Практика 2018 года показала, что государство берет курс на общемировые тенденции. В частности, пенсионный возраст в России сейчас ниже, чем во многих странах мира. Однако, как резонно замечают россияне, страна отстает по уровню жизни и многим другим показателям. Поэтому сейчас граждане ожидают от правительства не только закручивания гаек, но и действенных шагов для повышения уровня жизни, чтобы не только дожить до пенсии, но и жить в целом лучше, чем несколько десятков лет назад.