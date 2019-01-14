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Posted 14 января 2019, 14:49

Published 14 января 2019, 14:49

Modified 29 ноября, 17:18

Updated 29 ноября, 17:18

Лжегазовщик в Екатеринбурге продавал дорогое оборудование из-за взрывов в жилых домах

14 января 2019, 14:49
В Екатеринбурге был задержан лжегазовщик, который предлагал по завышенным ценам поменять газовое оборудование в связи с событиями в Магнитогорске и Шахтах.

Полицейские задержали мужчину, который ходил по квартирам жилых домов и предлагал приобрести приспособления для замены газового оборудования. Необходимость проверки он объяснил тем, что в Магнитогорске и в Шахтах недавно произошли взрывы.

Правоохранителей вызвал житель столицы Урала. По его словам, лжегазовщику открыла дверь бабушка. Мужчина пришел проверить газовые вентили и стал предлагать купить спецоборудование по завышенным ценам. Например, то, что в магазине можно купить за 200 рублей, он предлагал приобрести за восемь тысяч рублей.

Мужчина был доставлен в отдел полиции, с ним проведена разъяснительная беседа. Установлено, что он работает на частную фирму.

Полицейские просят свердловчан быть бдительнее и уточнять в организациях: действительно ли у них работает тот или иной сотрудник, пишет E1.RU.

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