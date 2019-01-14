Лжегазовщик в Екатеринбурге продавал дорогое оборудование из-за взрывов в жилых домах

Правоохранителей вызвал житель столицы Урала. По его словам, лжегазовщику открыла дверь бабушка. Мужчина пришел проверить газовые вентили и стал предлагать купить спецоборудование по завышенным ценам. Например, то, что в магазине можно купить за 200 рублей, он предлагал приобрести за восемь тысяч рублей.