Лжегазовщик в Екатеринбурге продавал дорогое оборудование из-за взрывов в жилых домах

Posted 14 января 2019, 14:49
Published 14 января 2019, 14:49
Modified 29 ноября, 17:18
Updated 29 ноября, 17:18
Полицейские задержали мужчину, который ходил по квартирам жилых домов и предлагал приобрести приспособления для замены газового оборудования. Необходимость проверки он объяснил тем, что в Магнитогорске и в Шахтах недавно произошли взрывы.
Правоохранителей вызвал житель столицы Урала. По его словам, лжегазовщику открыла дверь бабушка. Мужчина пришел проверить газовые вентили и стал предлагать купить спецоборудование по завышенным ценам. Например, то, что в магазине можно купить за 200 рублей, он предлагал приобрести за восемь тысяч рублей.
Мужчина был доставлен в отдел полиции, с ним проведена разъяснительная беседа. Установлено, что он работает на частную фирму.
Полицейские просят свердловчан быть бдительнее и уточнять в организациях: действительно ли у них работает тот или иной сотрудник, пишет E1.RU.