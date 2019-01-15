172 ели стали жертвами чёрных лесорубов в Свердловской области

Posted 15 января 2019, 19:30
Published 15 января 2019, 19:30
Modified 29 ноября, 17:22
Updated 29 ноября, 17:22
Чёрные лесорубы, нанёсшие почти полумиллионный ущерб лесному хозяйству Свердловской области, задержаны полицией.
Всего удалось поймать 6 человек, нарушивших законодательство. Больше всего деревьев оказалось срублено в Нижнетагильском лесничестве – 167 штук. Нарушителя задержал стационарный пост, документов на срубленные ели на руках не оказалось.
Материалы по всем выявленным фактам нарушения Лесного кодекса РФ переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел, сообщает «Уралинформбюро».