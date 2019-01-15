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Posted 15 января 2019, 19:30

Published 15 января 2019, 19:30

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

172 ели стали жертвами чёрных лесорубов в Свердловской области

15 января 2019, 19:30
Сюжет
Новый год
За 2 недели до празднования Нового года в лесах Свердловской области незаконно срубили 172 ели. Ущерб, причинённый чёрными лесорубами, оценили в 433 тыс. рублей.

Чёрные лесорубы, нанёсшие почти полумиллионный ущерб лесному хозяйству Свердловской области, задержаны полицией.

Всего удалось поймать 6 человек, нарушивших законодательство. Больше всего деревьев оказалось срублено в Нижнетагильском лесничестве – 167 штук. Нарушителя задержал стационарный пост, документов на срубленные ели на руках не оказалось.

Материалы по всем выявленным фактам нарушения Лесного кодекса РФ переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел, сообщает «Уралинформбюро».

#Свердловская область#Здоровье#Уголовное дело#Нарушение#Лес#Новый год#Елка#Лесничество#Вырубка леса#Черные лесорубы
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