«Начни с себя»: в Нижнем Тагиле будут проводить тренировки для всех желающих

В Городском Дворце Молодежи состоялось вводное собрание инструкторов и координаторов проекта «Начни с себя». Организаторы проекта планируют приобщить жителей Нижнего Тагила к здоровому и активному образу жизни.