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Posted 15 января 2019,, 12:36

Published 15 января 2019,, 12:36

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

«Начни с себя»: в Нижнем Тагиле будут проводить тренировки для всех желающих

15 января 2019, 12:36
В Городском Дворце Молодежи состоялось вводное собрание инструкторов и координаторов проекта «Начни с себя». Организаторы проекта планируют приобщить жителей Нижнего Тагила к здоровому и активному образу жизни.

В Городском Дворце Молодежи 13 января прошло вводное собрание инструкторов и координаторов проекта «Начни с себя». Данный проект направлен на развитие и пропаганду новой системы тренировок физического развития, а также на приобщение жителей Нижнего Тагила к здоровому и активному образу жизни.

Проект реализуют с использованием гранта, полученного в конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!».

В рамках проекта планируется привлечь к круглогодичным тренировкам молодежь, среднее и старшее поколение города. Также инициаторы планируют приобщить жителей к участию в спортивных состязаниях города и области.

Организаторы проекта отмечают, что это поможет укрепить здоровье горожан, и появится возможность приобщиться к здоровому образу жизни.

На собрании также обсудили правила будущих форматов проведения тренировок и теоретических занятий. Определены цели и задачи. Далее будут составлены графики тренировок и состоится заключительное утверждение правил. После окончания всех организационных моментов начнётся набор в группы, информирует пресс-служба МБУ «Городской Дворец Молодежи».

#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Дворец молодежи#Проект#Здоровый образ жизни
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