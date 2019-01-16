Куйвашев поддержал повышение зарплат Александру Высокинскому и мэрии Екатеринбурга

Posted 16 января 2019, 10:16
Published 16 января 2019, 10:16
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал Александра Высокинского в вопросе повышения заработной платы сотрудников мэрии. По словам губернатора, данная мера является необходимостью для привлечения специалистов и в целях избежания взяточничества.
Безусловно, на каком-то этапе можно будет привлечь специалистов, но людям нужно кормить семьи, а за 15-20 тысяч рублей на очень ответственной должности, где подпись может стоить более 100 миллионов рублей, вряд ли кто-то пойдёт работать. Точнее пойдут, но вы сами знаете для чего. Во избежание этого всё и было затеяно, пояснил Куйвашев.
Также губернатор Свердловской области заявил о своем намерении вместе с мэром Екатеринбурга найти возможность увеличения зарплаты работникам мэрии и всей бюджетной сферы, сообщает «Областная газета».
Мы, безусловно, продолжим с ним искать пути увеличить зарплату не только сотрудникам администрации, но и работникам всей бюджетной сферы, чтобы это было очень синхронно и не резало глаз.