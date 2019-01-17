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Posted 17 января 2019,, 11:43

Published 17 января 2019,, 11:43

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Ветеринарный отряд будет оснащен на 13,6 млн рублей в Свердловской области

17 января 2019, 11:43
Специальную технику и оборудование более чем на 13 миллионов рублей закупят для противоэпизоотического отряда в Свердловской области.

Специальную технику на 13,6 миллионов рублей в 2019 году закупят для мобильного ветеринарного отряда в Свердловской области. Противоэпизоотический отряд был создан в 2018 году департаментом ветеринарии Свердловской области для борьбы с болезнями животных.

В числе приобретаемого оборудования числятся два автомобиля с дезинфекционной установкой, благодаря которой, можно будет обеззараживать огромные объекты: животноводческие фермы, цеха на мясокомбинатах, а также большие открытые местности. Будут приобретены три автомашины УАЗ и различные материально-технические средства, сообщается на Информационном портале Свердловской области.

#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Животные#Ветеринарная помощь#Обработка
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