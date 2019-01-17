Ветеринарный отряд будет оснащен на 13,6 млн рублей в Свердловской области

В числе приобретаемого оборудования числятся два автомобиля с дезинфекционной установкой, благодаря которой, можно будет обеззараживать огромные объекты: животноводческие фермы, цеха на мясокомбинатах, а также большие открытые местности. Будут приобретены три автомашины УАЗ и различные материально-технические средства, сообщается на Информационном портале Свердловской области.