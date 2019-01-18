80% неработающих пенсионеров России стали получать повышенную пенсию

В 2019 году на прибавку в размере более 1 тыс. рублей к пенсии смогут получить те, у кого была более высокая заработная плата и кто получает пенсию более 14 тыс. рублей. Такими оказались пенсионеры северных регионов и Москвы. Вторую фиксированную выплату в размере 5 тыс. 300 рублей получили те, кто достиг 80-летнего возраста.