80% неработающих пенсионеров России стали получать повышенную пенсию

Posted 18 января 2019, 03:00
Published 18 января 2019, 03:00
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
В 2019 году на прибавку в размере более 1 тыс. рублей к пенсии смогут получить те, у кого была более высокая заработная плата и кто получает пенсию более 14 тыс. рублей. Такими оказались пенсионеры северных регионов и Москвы. Вторую фиксированную выплату в размере 5 тыс. 300 рублей получили те, кто достиг 80-летнего возраста.
Пенсионеры, которые продолжают работать, индексацию не получат. 1 августа 2019 года для них произойдёт техническая индексация, сообщает «Газета.ru». Более 80% пенсионеров уже стали получать повышенные пенсии, до конца января оставшиеся 20% получат свои деньги.