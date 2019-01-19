Штраф в 50 тысяч грозит продавцу павильона в Екатеринбурге за продажу пива подростку

15-летнему подростку было продано пиво в павильоне около Южного вокзала в Екатеринбурге. Продавцу торговой точки грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.