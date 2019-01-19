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Posted 19 января 2019,, 13:06

Published 19 января 2019,, 13:06

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Штраф в 50 тысяч грозит продавцу павильона в Екатеринбурге за продажу пива подростку

19 января 2019, 13:06
15-летнему подростку было продано пиво в павильоне около Южного вокзала в Екатеринбурге. Продавцу торговой точки грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

В правоохранительные органы поступило сообщение о продаже алкогольной продукции гражданам, которым не исполнилось 18 лет. 17 января полицейские отследили продажу пива 15-летнему школьнику. Продавец не стал спрашивать у подростка документы.

Сотрудники МВД в момент передачи напитка вмешались в ситуацию. Они разъяснили реализатору о правонарушениях, которые были допущены.

В отношении продавца возбуждено административное дело, ей грозит взыскание от 30 до 50 тысяч рублей, сообщают «Вечерние ведомости».

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