Штраф в 50 тысяч грозит продавцу павильона в Екатеринбурге за продажу пива подростку

Posted 19 января 2019,, 13:06
Published 19 января 2019,, 13:06
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В правоохранительные органы поступило сообщение о продаже алкогольной продукции гражданам, которым не исполнилось 18 лет. 17 января полицейские отследили продажу пива 15-летнему школьнику. Продавец не стал спрашивать у подростка документы.
Сотрудники МВД в момент передачи напитка вмешались в ситуацию. Они разъяснили реализатору о правонарушениях, которые были допущены.
В отношении продавца возбуждено административное дело, ей грозит взыскание от 30 до 50 тысяч рублей, сообщают «Вечерние ведомости».