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Posted 20 января 2019, 14:49

Published 20 января 2019, 14:49

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

94 представителя Свердловской области вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России»

20 января 2019, 14:49
По итогам межрегионального конкурса «Лидеры России», который прошел 19 и 20 января в Екатеринбурге, в полуфинал вышли 94 представителя Свердловской области.

С 19 по 20 января в Екатеринбурге прошел межрегиональный полуфинал конкурса «Лидеры России». Из 21 тысячи жителей Уральского федерального округа, которые подали заявки на участие, в полуфинал прошли 253 человека. Из них – 94 представителя Свердловской области, 48 – Челябинской, 43 из Югры, 42 – из Тюменской области, 21 – из Ямала и 5 – из Курганской области.

Среди уральских претендентов были и шесть тагильчан, в том числе Нижнего Тагила Андрей Ленда. Как рассказал редакции TagilCity.ru сам чиновник, для выхода в полуфинал после этапа тестирования в Екатеринбурге ему не хватило 1 балла.

Участникам конкурсантам дал мастер-класс летчик-космонавт, биолог Сергей Рязанский. Он рекомендовал конкурсантам правильно расставлять приоритеты, выделять главную информацию и знать критически важные вещи, полагаться на команду.

Также мастер-класс провел председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России», который предложил изучить феномен лидерства на примере жизни конструктора Сергея Королёва.

Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что за прошедший год конкурс приобрел много партнеров, поэтому у конкурсантов появилось больше карьерных возможностей, информирует официальный сайт конкурса «Лидеры России».

#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Конкурс#Екатеринбург
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