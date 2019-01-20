94 представителя Свердловской области вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России»

С 19 по 20 января в Екатеринбурге прошел межрегиональный полуфинал конкурса «Лидеры России». Из 21 тысячи жителей Уральского федерального округа, которые подали заявки на участие, в полуфинал прошли 253 человека. Из них – 94 представителя Свердловской области, 48 – Челябинской, 43 из Югры, 42 – из Тюменской области, 21 – из Ямала и 5 – из Курганской области.