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Posted 20 января 2019,, 06:04

Published 20 января 2019,, 06:04

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Нижнетагильские библиотекари составили ТОП книг для чтения в течение года

20 января 2019, 06:04
В Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила начала работу выставка «Книги для души». Это своеобразная подборка интересных книг, по мнению сотрудников учреждения. Выставка будет проходить на протяжении всего 2019 года.

Библиотекари подобрали по 12 «самых-самых» произведений в каждом из 9-ти разделов: самые исторические, самые страшные, биографические, юмористические, военные, поэтические, романтические, приключенческие и, наконец, самые загадочные. Каждый месяц посетители библиотеки смогут посвятить чтению одного из предложенных вариантов.

Также читатели смогут предложить свои варианты в каждый раздел, сообщается на сайте Центральной городской библиотеки. Выставка «Книги для души» будет работать до конца года.

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#Свободное время#Нижний Тагил#Выставка#Центральная городская библиотека#Книги#Чтение
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