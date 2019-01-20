Нижнетагильские библиотекари составили ТОП книг для чтения в течение года

В Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила начала работу выставка «Книги для души». Это своеобразная подборка интересных книг, по мнению сотрудников учреждения. Выставка будет проходить на протяжении всего 2019 года.