Подозреваемые в убийстве жителя Тюмени свердловчане задержаны

Posted 20 января 2019, 04:00
Published 20 января 2019, 04:00
Modified 24 декабря, 18:12
Updated 24 декабря, 18:12
В Свердловской области задержаны двое мужчин 1986 и 1998 годов рождения, они подозреваются в убийстве жителя Тюмени.
Сотрудники ООО «ТЭО» обнаружили труп мужчины 16 января на мусоросортировочном заводе. Убитым оказался 33-летний ранее судимый мужчина без определенного места жительства.
Позднее следователи установили квартиру, где произошло убийство, и сняли отпечатки пальцев. В результате розыскных мероприятий было установлено местонахождение подозреваемого его подельника.
Подозреваемые были задержаны. Они рассказали, что распивали с убитым спиртные напитки в квартире на улице Горпищекомбинатовской в Тюмени. В ходе застолья возник конфликт, на почве которого они избили мужчину.
После того, как потерпевший скончался, преступники завернули его тело в плед и вынесли из квартиры, сообщает Znak.com.