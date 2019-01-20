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Posted 20 января 2019, 04:00

Published 20 января 2019, 04:00

Modified 24 декабря, 18:12

Updated 24 декабря, 18:12

Подозреваемые в убийстве жителя Тюмени свердловчане задержаны

20 января 2019, 04:00
Два жителя Свердловской области задержаны по подозрению в убийстве жителя Тюмени.

В Свердловской области задержаны двое мужчин 1986 и 1998 годов рождения, они подозреваются в убийстве жителя Тюмени.

Сотрудники ООО «ТЭО» обнаружили труп мужчины 16 января на мусоросортировочном заводе. Убитым оказался 33-летний ранее судимый мужчина без определенного места жительства.

Позднее следователи установили квартиру, где произошло убийство, и сняли отпечатки пальцев. В результате розыскных мероприятий было установлено местонахождение подозреваемого его подельника.

Подозреваемые были задержаны. Они рассказали, что распивали с убитым спиртные напитки в квартире на улице Горпищекомбинатовской в Тюмени. В ходе застолья возник конфликт, на почве которого они избили мужчину.

После того, как потерпевший скончался, преступники завернули его тело в плед и вынесли из квартиры, сообщает Znak.com.

#Общество#Свердловская область#Убийство#Задержание#Тюмень#Подозреваемые
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