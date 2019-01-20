tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января 2019, 03:30

Published 20 января 2019, 03:30

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Заведено розыскное дело: свердловчанка спрятала сына в Белоруссии от бывшего мужа

20 января 2019, 03:30
Житель Свердловской области обратился в УФССП после того, как его жена незаконно забрала ребенка. Специалисты выяснили, что несовершеннолетний находится в Белоруссии.

В Свердловской области отец разыскивает своего 4-летнего ребенка. Его жена незаконно забрала мальчика и увезла в неизвестном направлении. Ранее в отдел ФССП по Ирбитскому и Байкаловскому районам поступил исполнительный лист об изъятии у гражданки 4-летнего ребенка для передачи отцу.

Мужчина обратился в УФССП. Было заведено розыскное дело. Специалисты выяснили, что ребенок находится у бабушки в Белоруссии. Отец, получивший координаты своего ребенка, намерен отправиться за сыном, информирует «Областная газета».

#Общество#Свердловская область#Розыск#Белоруссия#Сын
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика