Осужденный за убийство жены уральский фотограф Лошагин сообщил об изнасилованиях в ИК

Информацию о том, что в ИК-54 существует система взяток за «сексуальную безопасность» фотограф из Екатеринбурга рассказал в прокуратуре в рамках дела о пытках в колонии. Лошагин сообщил, что платил деньги начальнику ИК-54 Сергею Созинову в период с 2016 по 2017 годы.