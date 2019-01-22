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Posted 22 января 2019, 05:49

Published 22 января 2019, 05:49

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Осужденный за убийство жены уральский фотограф Лошагин сообщил об изнасилованиях в ИК

22 января 2019, 05:49
Осужденный на 10 лет за убийство жены фотограф из Екатеринбурга Дмитрий Лошагин сообщил, что платил за «сексуальную безопасность» в ИК-54.

Информацию о том, что в ИК-54 существует система взяток за «сексуальную безопасность» фотограф из Екатеринбурга рассказал в прокуратуре в рамках дела о пытках в колонии. Лошагин сообщил, что платил деньги начальнику ИК-54 Сергею Созинову в период с 2016 по 2017 годы.

Лошагин проходит свидетелем по делу о пытках в колонии, мужчина рассказал, что тех, кто не платил деньги в колонии пытали, в частности нарушали сексуальную неприкосновенность, вступали в контакт с применением подручных средств, например, черенка от лопаты, пишет URA.RU.

На последнем допросе по делу о пытках в колонии присутствовала Татьяна Мерзлякова – уполномоченный по правам человека в Свердловской области.

#Общество#Новости УрФО#Изнасилование#Тюрьма#Пытки#Дмитрий Лошагин
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