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Posted 22 января 2019, 08:51

Published 22 января 2019, 08:51

Modified 17 сентября 2022, 15:45

Updated 17 сентября 2022, 15:45

Шоумен из Екатеринбурга стал ведущим программы «Орел и решка»

22 января 2019, 08:51
Антон Зайцев из Екатеринбурга стал новым ведущим программы телеканала «Пятница» «Орел и решка» вместе с соведущей Ольгой Антиповой.

4 февраля в эфир телеканала «Пятница» выйдет новый выпуск программы «Орел и решка. Мегаполисы», главным героем которой стал шоумен из Екатеринбурга Антон Зайцев.

Родители Антона Зайцева рассказали, что их сын переехал в Москву, так как это было обязательным условием контракта. Также ведущие программы не должны рассказывать, какой стране посвящен первый выпуск «Орла и решки» в новом формате.

По словам отца Антона, их сын сейчас находится в ЮАР в Кейптауне на съемках.

Щоумен Антон Зайцев закончил ЕГТИ и работал ведущим в ивент-агентствах, сообщает Е1.ru.

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