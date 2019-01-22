Шоумен из Екатеринбурга стал ведущим программы «Орел и решка»

Posted 22 января 2019, 08:51
Published 22 января 2019, 08:51
Modified 17 сентября 2022, 15:45
Updated 17 сентября 2022, 15:45
4 февраля в эфир телеканала «Пятница» выйдет новый выпуск программы «Орел и решка. Мегаполисы», главным героем которой стал шоумен из Екатеринбурга Антон Зайцев.
Родители Антона Зайцева рассказали, что их сын переехал в Москву, так как это было обязательным условием контракта. Также ведущие программы не должны рассказывать, какой стране посвящен первый выпуск «Орла и решки» в новом формате.
По словам отца Антона, их сын сейчас находится в ЮАР в Кейптауне на съемках.