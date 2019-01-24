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Posted 24 января 2019, 10:11

Published 24 января 2019, 10:11

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Администрация Висима не разрешила жителям провести собрание по вопросам вывоза ТБО

24 января 2019, 10:11
Администрация Горноуральского городского округа не одобрила проведение собрания жителями поселка Висим по вопросам организации вывоза ТБО.

21 января жители поселка Висим под руководством местного жителя Сергея Иванова направили в администрацию населенного пункта на имя главы Ольги Субботиной уведомление о проведении публичного мероприятия 3 февраля на площади перед центральным клубом поселка.

Для участия в диалоге приглашаются: граждане поселка Висим, достигшие совершеннолетия, председатель поселковой администрации Ольга Субботина, представитель районной администрации Горноуральского ГО, представитель компании оператора, выбранной для вывоза и утилизации ТБО из поселка Висим, сообщается в тексте уведомления.

На данном собрании граждане планировали обсудить условия вывоза и утилизации ТБО.

Выражение мирного протеста против мусорной реформы, обсуждение изменений условий вывоза ТБО, вступивших в силу с 1 января 2019 года; обсуждение и подписание требования об изменении уловий по предоставлению услуг вывоза и утилизации ТБО с учетом интересов граждан; разработка альтернативной схемы централизованного сбора вторсырья, названы цели проведения публичного мероприятия.

По подсчетам Сергея Иванова, среднестатистическая семья из поселка Висим заплатит за вывоз 15 кг отходов около 640 рублей в месяц и 7 680 рублей – в год.

23 января организатор планируемого собрания Сергей Иванов получил ответ от главы городского округа Дмитрия Летникова. В котором на основании нарушения п.п. 2 статьи 7 Закона Свердловской области в проведении собрания отказано.

Предлагаю Вам устранить допущенные нарушения требований постановления администрации Горноуральского городского округа от 30.08.2018 №1533 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных мероприятий на территории Горноуральского городского округа», говорится в ответе Дмитрия Летникова.

Единственная площадка в поселке, на которой проводятся все культурно-массовые мероприятия, не подходит для реализации конституционного права граждан на собрания. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но, кажется, не существует специального закона о мероприятиях, организуемых администрацией. То есть дискриминация по административному признаку на лицо, прокомментировал ответ главы ГГО Иванов.

Организатор собрания планирует перенести публичное мероприятие на частную территорию.

#Общество#ГГО и пригород#Свердловская область#Мероприятие#Висим#ТБО#Жители#Собрание#Дмитрий Летников#Горноуральский городской округ#Мусорная реформа
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