Администрация Висима не разрешила жителям провести собрание по вопросам вывоза ТБО

Единственная площадка в поселке, на которой проводятся все культурно-массовые мероприятия, не подходит для реализации конституционного права граждан на собрания. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но, кажется, не существует специального закона о мероприятиях, организуемых администрацией. То есть дискриминация по административному признаку на лицо, прокомментировал ответ главы ГГО Иванов.