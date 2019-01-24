До 15% квартир в Свердловской области не проходят газовые проверки

Информация о графике проведения работ по проверкам газового оборудования должна быть размещена на сайтах. Если в день, в который квартиру планируют посетить газовики, хозяев не будет дома, им предоставят другое время или иные варианты, чтобы газовики все-таки попали в квартиры, сообщает департамент информполитики региона.