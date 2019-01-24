До 15% квартир в Свердловской области не проходят газовые проверки

Posted 24 января 2019,, 14:36
Published 24 января 2019,, 14:36
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Свердловчан будут предупреждать заранее о проверках газового оборудования. Каждый год проверку не проходят до 15% квартир. Жители области зачастую не достаточно информированы о сроках проведения проверок.
Информация о графике проведения работ по проверкам газового оборудования должна быть размещена на сайтах. Если в день, в который квартиру планируют посетить газовики, хозяев не будет дома, им предоставят другое время или иные варианты, чтобы газовики все-таки попали в квартиры, сообщает департамент информполитики региона.