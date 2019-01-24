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Posted 24 января 2019,, 14:36

Published 24 января 2019,, 14:36

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

До 15% квартир в Свердловской области не проходят газовые проверки

24 января 2019, 14:36
От 5 до 15% квартир в Свердловской области не проходят газовые проверки. Это происходит от того, что жители региона не знают о грядущих проверках.

Свердловчан будут предупреждать заранее о проверках газового оборудования. Каждый год проверку не проходят до 15% квартир. Жители области зачастую не достаточно информированы о сроках проведения проверок.

Информация о графике проведения работ по проверкам газового оборудования должна быть размещена на сайтах. Если в день, в который квартиру планируют посетить газовики, хозяев не будет дома, им предоставят другое время или иные варианты, чтобы газовики все-таки попали в квартиры, сообщает департамент информполитики региона.

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#Общество#Проверка#Свердловская область#Квартиры#Газовики
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