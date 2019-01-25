Экс-тагильчанин Алексей Сальников стал победителем литературной премии П. П. Бажова

Posted 25 января 2019,, 15:03
Published 25 января 2019,, 15:03
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Алексей Сальников, ранее проживавший в Нижнем Тагиле, стал победителем в номинации «Мастер. Проза». Экс-тагильчанин написал роман «Опосредованно».
Спасибо Уралу, спасибо Бажову и спасибо, что читаете – это, конечно, удивительно, произнес экс-тагильчанин на церемонии вручения.
Житель Нижнего Тагила Александр Кузьменков, который попал в тройку финалистов номинации «Мастер. Публицистика», не вошел в число победителей.
20 января состоялась церемония награждения лауреатов литературной премии П. П. Бажова. Победителем в номинации «Мастер. Поэзия» признан житель Казани Алексей Остудин, в «Мастер. Публицистика» – москвич Дмитрий Шеваров, сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.