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Posted 25 января 2019,, 15:03

Published 25 января 2019,, 15:03

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Экс-тагильчанин Алексей Сальников стал победителем литературной премии П. П. Бажова

25 января 2019, 15:03
Бывший житель Нижнего Тагила Алексей Сальников стал победителем в номинации «Мастер. Проза» Всероссийской литературной премии П. П. Бажова. Тагильчанин Александр Кузьменков не вошел в число лауреатов и победителей премии.

Алексей Сальников, ранее проживавший в Нижнем Тагиле, стал победителем в номинации «Мастер. Проза». Экс-тагильчанин написал роман «Опосредованно».

Спасибо Уралу, спасибо Бажову и спасибо, что читаете – это, конечно, удивительно, произнес экс-тагильчанин на церемонии вручения.

Житель Нижнего Тагила Александр Кузьменков, который попал в тройку финалистов номинации «Мастер. Публицистика», не вошел в число победителей.

20 января состоялась церемония награждения лауреатов литературной премии П. П. Бажова. Победителем в номинации «Мастер. Поэзия» признан житель Казани Алексей Остудин, в «Мастер. Публицистика» – москвич Дмитрий Шеваров, сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.

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