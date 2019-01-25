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Posted 25 января 2019, 13:18

Published 25 января 2019, 13:18

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

ООО «Семейные окна» выплатит 230 тысяч екатеринбурженке за плохо застекленную лоджию

25 января 2019, 13:18
ООО «Семейные окна» выплатит екатеринбурженке 230 тысяч рублей за некачественно установленные окна.

Екатеринбурженка заказала в фирме установку окон на сумму более 84 тысяч рублей. Монтаж окон был совершен в июле прошлого года, претензий к установке у женщины не возникло. Однако в период действия гарантийного срока екатеринбурженка обнаружила несколько дефектов. Она пригласила сотрудников управляющей компании, которые осмотрели окна и составили акт устранения недостатков. Среди дефектов значилось, что саморезы выступали на 1,5 см, подоконник шатался, а в ограждениях лоджии были видны сквозные пробуривания.

Женщина обратилась в суд и потребовала взыскать с компании-установщика 200 тысяч рублей, а также вернуть лоджии в первоначальный вид.

Суд обязал ООО «Семейные окна» выплатить женщине 230 тысяч рублей. Компания попыталась оспорить решение суда, однако облсуд оставил предыдущее решение без изменений, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

#Общество#Новости УрФО#Суд#Окна
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