ООО «Семейные окна» выплатит 230 тысяч екатеринбурженке за плохо застекленную лоджию

Posted 25 января 2019, 13:18
Published 25 января 2019, 13:18
Modified 29 ноября, 17:22
Updated 29 ноября, 17:22
Екатеринбурженка заказала в фирме установку окон на сумму более 84 тысяч рублей. Монтаж окон был совершен в июле прошлого года, претензий к установке у женщины не возникло. Однако в период действия гарантийного срока екатеринбурженка обнаружила несколько дефектов. Она пригласила сотрудников управляющей компании, которые осмотрели окна и составили акт устранения недостатков. Среди дефектов значилось, что саморезы выступали на 1,5 см, подоконник шатался, а в ограждениях лоджии были видны сквозные пробуривания.
Женщина обратилась в суд и потребовала взыскать с компании-установщика 200 тысяч рублей, а также вернуть лоджии в первоначальный вид.
Суд обязал ООО «Семейные окна» выплатить женщине 230 тысяч рублей. Компания попыталась оспорить решение суда, однако облсуд оставил предыдущее решение без изменений, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.