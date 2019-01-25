Работники тагильской скорой под угрозой увольнения замеряют бензин из-за сбоя ГЛОНАСС

Главный врач станции скорой помощи Сергей Безбородов факт наличия этого приказав беседе с редакцией не опроверг. В документе говорится о том, что замеры топлива в автомобилях скорой помощи должны вручную производиться механиками до и после смены. Связано это с некорректной работой датчиков уровня топлива в системе ГЛОНАСС. Письмо с копией приказа и фотографией замеряющего пришло анонимно в редакцию TagilCity.ru после публикации о контракте на обслуживание системы ГЛОНАСС на станции скорой помощи.