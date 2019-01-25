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Posted 25 января 2019, 09:26

Published 25 января 2019, 09:26

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Ухудшение погодных условий ожидается в Нижнем Тагиле

25 января 2019, 09:26
ГИБДД Нижнего Тагила предупреждает водителей об ухудшении погодных условий с 25 по 27 января.

С 25 по 27 января в Нижнем Тагиле ожидается выпадение снежных осадков, ограничение видимости на дорогах, а также понижение температуры воздуха и гололед на дорогах.

Из-за ухудшения погодных условий водителям рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния по региональным автодорогам. Также специалисты отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила просят максимально снижать скорость движения, стараться избегать маневра обгон.

Пешеходам сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости убедиться в собственной безопасности прежде, чем переходить дорогу по пешеходному переходу. Также специалисты просят тагильчан носить одежду со светоотражающими элементами, которые позволяют водителям заметить пешехода в темное время суток.

#Транспорт#Нижний Тагил#ГИБДД#Снег#Гололед#Погодные условия#Пропаганда
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