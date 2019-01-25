Ухудшение погодных условий ожидается в Нижнем Тагиле

Пешеходам сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости убедиться в собственной безопасности прежде, чем переходить дорогу по пешеходному переходу. Также специалисты просят тагильчан носить одежду со светоотражающими элементами, которые позволяют водителям заметить пешехода в темное время суток.