Экс-директор режевского предприятия подозревается в невыплате заработной платы

На данный момент в отношении экс-директора проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств дела. Рассматривается вопрос о принятии мер обеспечительного характера для того, чтобы в последующем возместить ущерб, нанесённый работникам предприятия, сообщает СУ СК России по Свердловской области.