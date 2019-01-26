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Posted 26 января 2019, 05:30

Published 26 января 2019, 05:30

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Экс-директор режевского предприятия подозревается в невыплате заработной платы

26 января 2019, 05:30
В отношении бывшего директора режевского ООО «Экопром» продолжается расследование уголовного дела. Руководителю предъявлены обвинения в невыплате заработной платы.

Следствие считает, что подозреваемая, занимая пост руководителя ООО «Экопром», систематически не выплачивала заработную плату. В результате, часть сотрудников вынуждена была уволиться, и обратиться за защитой своих прав в городской отдел Следственного комитета России.

На данный момент в отношении экс-директора проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств дела. Рассматривается вопрос о принятии мер обеспечительного характера для того, чтобы в последующем возместить ущерб, нанесённый работникам предприятия, сообщает СУ СК России по Свердловской области.

#Экономика#Следственный комитет#Уголовное дело#Расследование#Заработная плата#Руководитель#Реж#Предприятие#Работники
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