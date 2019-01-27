Нижнетагильские второклассники посетили уроки алхимии в библиотеке №14

Posted 27 января 2019,, 05:30
Published 27 января 2019,, 05:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Учащиеся вторых классов 25 января посетили тематическое занятие «Занимательная алхимия», проходившее на базе научной лаборатории для юных учёных в библиотеке №14.
В ходе экспериментов дети притягивали к ручке мелкие кусочки фольги, отделяли соль от перца воздушным шариком, а при помощи «волшебного лимона» учились убирать ошибку в тексте или ненужный рисунок без ластика. Бурю восторга исследователей вызвал эксперимент «лавовая лампа», который они выполнили в конце мероприятия.
Участники занятия рассказали, что теперь считают физику и химию увлекательными, интересными, но требующими внимания и специальных знаний науками, сообщает сайт Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила.