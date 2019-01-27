Нижнетагильские второклассники посетили уроки алхимии в библиотеке №14

В ходе экспериментов дети притягивали к ручке мелкие кусочки фольги, отделяли соль от перца воздушным шариком, а при помощи «волшебного лимона» учились убирать ошибку в тексте или ненужный рисунок без ластика. Бурю восторга исследователей вызвал эксперимент «лавовая лампа», который они выполнили в конце мероприятия.