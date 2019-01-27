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Posted 27 января 2019,, 05:30

Published 27 января 2019,, 05:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Нижнетагильские второклассники посетили уроки алхимии в библиотеке №14

27 января 2019, 05:30
Научная лаборатория для учащихся 2-х классов школы №5 открылась в филиале №14 Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила. Детей ожидали интересные физические и химические эксперименты, которые знакомили их с увлекательным миром науки.

Учащиеся вторых классов 25 января посетили тематическое занятие «Занимательная алхимия», проходившее на базе научной лаборатории для юных учёных в библиотеке №14.

В ходе экспериментов дети притягивали к ручке мелкие кусочки фольги, отделяли соль от перца воздушным шариком, а при помощи «волшебного лимона» учились убирать ошибку в тексте или ненужный рисунок без ластика. Бурю восторга исследователей вызвал эксперимент «лавовая лампа», который они выполнили в конце мероприятия.

Участники занятия рассказали, что теперь считают физику и химию увлекательными, интересными, но требующими внимания и специальных знаний науками, сообщает сайт Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила.

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#Наука#Свободное время#Нижний Тагил#Школьники#Центральная городская библиотека#Эксперимент#Физика#Химия
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