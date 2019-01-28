Численность населения Свердловской области сократилась на 4500 человек

Posted 28 января 2019,, 08:00
Published 28 января 2019,, 08:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
По информации управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской области, численность населения Свердловской области уменьшилась на 4500 человек.
По подсчетам Свердловскстата на 1 января 2019 года в Екатеринбурге проживает 1 млн 510 тысяч человек. Следующий по численности идёт Нижний Тагил, здесь проживают 354 700 человек и Каменск-Уральский с населением 169 тысяч человек. Смертность в 2018 году превысила рождаемость на 7 тысяч человек, информирует «Екатеринбург в эфире».