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Posted 28 января 2019,, 08:00

Published 28 января 2019,, 08:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Численность населения Свердловской области сократилась на 4500 человек

28 января 2019, 08:00
Население Свердловской области уменьшилось на 4500 человек. Смертность в Свердловской области превышает рождаемость на 7 тысяч человек.

По информации управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской области, численность населения Свердловской области уменьшилась на 4500 человек.

По подсчетам Свердловскстата на 1 января 2019 года в Екатеринбурге проживает 1 млн 510 тысяч человек. Следующий по численности идёт Нижний Тагил, здесь проживают 354 700 человек и Каменск-Уральский с населением 169 тысяч человек. Смертность в 2018 году превысила рождаемость на 7 тысяч человек, информирует «Екатеринбург в эфире».

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#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область#Смертность#Численность#Екатеринбург#Юлия Ваценкова
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