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Posted 28 января 2019, 14:49

Published 28 января 2019, 14:49

Modified 24 декабря, 18:02

Updated 24 декабря, 18:02

Тагильская студентка дважды победила во Всероссийской универсиаде по русскому языку

28 января 2019, 14:49
Арина Догадина, обучающаяся на 2-м курсе НТГСПИ, дважды победила во Всероссийской универсиаде по русскому языку «Великий, могучий».

Арина заняла первое место в заочном туре в номинации «От Аза до Ижицы: как я знаю русский язык». Студентка писала текст в публицистическом, научном и официальном стилях от лица мяча, отбитого ногой Акинфеева.

Первое место студентка завоевала в командном очном туре, который проходил 25 января в Москве. Команды брали интервью у жюри, расшифровывали пословицы, составляли текст, угадывали авторов словарей по биографии.

Арина Догадина поделилась с редакцией Tagilcity.ru своими ощущениями от участия и победы в универсиаде:

Участвовать было очень волнительно. Отправляя работу в заочном туре, даже не надеялась на победу. Думала, что результаты будут в декабре и каждый день проверяла почту. Ждала результаты. Но их все не было. Уже в январе забыла про универсиаду. Думала, что просто не прошла или не успела с подачей работы, а за неделю до очного тура мне позвонили из Москвы и сообщили о победе.

Отправляясь в Москву, студентка не знала, какие задания предстоит решить участникам. Вся информация об очном туре организаторами универсиады держалась в секрете.

Очный тур был для нас секретом. До самого соревнования от участников все держали в тайне, поэтому волнения были еще больше. Не знали, чего ждать, к чему готовиться. Сначала даже не знали, что это будут именно командные соревнования. Когда узнали об этом, стало менее страшно, рассказала Арина.

Универсиада проходила в здании Общественной палаты Российской Федерации. Организаторами являлись «Ассоциация учителей русского языка и литературы» и Московский педагогический государственный университет. Событие было приурочено к 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева.

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