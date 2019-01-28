Тагильская студентка дважды победила во Всероссийской универсиаде по русскому языку

Posted 28 января 2019, 14:49
Published 28 января 2019, 14:49
Modified 24 декабря, 18:02
Updated 24 декабря, 18:02
Арина заняла первое место в заочном туре в номинации «От Аза до Ижицы: как я знаю русский язык». Студентка писала текст в публицистическом, научном и официальном стилях от лица мяча, отбитого ногой Акинфеева.
Первое место студентка завоевала в командном очном туре, который проходил 25 января в Москве. Команды брали интервью у жюри, расшифровывали пословицы, составляли текст, угадывали авторов словарей по биографии.
Арина Догадина поделилась с редакцией Tagilcity.ru своими ощущениями от участия и победы в универсиаде:
Участвовать было очень волнительно. Отправляя работу в заочном туре, даже не надеялась на победу. Думала, что результаты будут в декабре и каждый день проверяла почту. Ждала результаты. Но их все не было. Уже в январе забыла про универсиаду. Думала, что просто не прошла или не успела с подачей работы, а за неделю до очного тура мне позвонили из Москвы и сообщили о победе.
Отправляясь в Москву, студентка не знала, какие задания предстоит решить участникам. Вся информация об очном туре организаторами универсиады держалась в секрете.
Очный тур был для нас секретом. До самого соревнования от участников все держали в тайне, поэтому волнения были еще больше. Не знали, чего ждать, к чему готовиться. Сначала даже не знали, что это будут именно командные соревнования. Когда узнали об этом, стало менее страшно, рассказала Арина.
Универсиада проходила в здании Общественной палаты Российской Федерации. Организаторами являлись «Ассоциация учителей русского языка и литературы» и Московский педагогический государственный университет. Событие было приурочено к 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева.