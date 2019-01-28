Тагильская студентка дважды победила во Всероссийской универсиаде по русскому языку

Участвовать было очень волнительно. Отправляя работу в заочном туре, даже не надеялась на победу. Думала, что результаты будут в декабре и каждый день проверяла почту. Ждала результаты. Но их все не было. Уже в январе забыла про универсиаду. Думала, что просто не прошла или не успела с подачей работы, а за неделю до очного тура мне позвонили из Москвы и сообщили о победе.