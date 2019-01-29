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Posted 29 января 2019, 07:58

Published 29 января 2019, 07:58

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Догхантеры? Отрава для животных разбросана в нескольких районах Нижнего Тагила

29 января 2019, 07:58
Отрава для животных разбросана в нескольких районах Нижнего Тагила. Со слов очевидцев, обнаруженный в городе яд может привести к почти мгновенной смерти животного.

Собачники и зоозащитники в Нижнем Тагиле в соцсетях сообщают о том, что в городе неизвестные разбрасывают яд, который опасен для животных. При этом распространяемые сообщения не являются спамом и имеют подтверждение: вещество красного или розового цвета в местах выгула собак тагильчане видели сразу в нескольких районах города.

По всему городу, видимо, уже было найдено на ГГМ, Вагонке, в центре. Может быть где угодно,пишет тагильчанка Анна.

Еще одна горожанка сообщила, что видела подобное вещество во дворах на ВМЗ. Также имеется информация о разбросанном яде на Тагилстрое и Старателе.

Как сообщают зоозащитники, отравление животных ведется лекарством от туберкулеза, которое разрешено для людей, но опасно для животных:

Собака не может метаболизировать это вещество, у нее начинаются гипогликемическая кома, судороги, от которых животное и погибает. Намордник не спасет! Животному достаточно близко вдохнуть или полизать препарат — он очень быстро попадает в кровь и тогда на спасение жизни есть полчаса.

В настоящий момент обращения с отравлениями животных на прогулке в ветклиники города не поступали.

За последние несколько дней таких обращений не было,пояснили редакции TagilCity.ru в трех ветеринарных клиниках города.

В случае, если животное понюхало/съело ядовитое вещество или снег розового цвета, необходимо оказать ей первую помощь. На это у собаковода есть не более получаса.

  1. Немедленно очистить желудок собаки и вызвать рвоту.
  2. Влить в пасть собаки раствор из 30 мл перекиси водорода (один пузырёк) и 30 мл воды.
  3. Вколоть витамин В 6. На это есть 10-15 минут с момента отравления. Доза из расчёта 5 мл на 1 кг веса. Не бойтесь передозировки (это не опасно).
  4. Немедленно отвезти собаку в ветеринарную клинику.
#Общество#Нижний Тагил#Город#Собака#Отравление
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