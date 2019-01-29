Догхантеры? Отрава для животных разбросана в нескольких районах Нижнего Тагила

Собака не может метаболизировать это вещество, у нее начинаются гипогликемическая кома, судороги, от которых животное и погибает. Намордник не спасет! Животному достаточно близко вдохнуть или полизать препарат — он очень быстро попадает в кровь и тогда на спасение жизни есть полчаса.