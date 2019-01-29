Догхантеры? Отрава для животных разбросана в нескольких районах Нижнего Тагила

Posted 29 января 2019, 07:58
Published 29 января 2019, 07:58
Modified 29 ноября, 17:22
Updated 29 ноября, 17:22
Собачники и зоозащитники в Нижнем Тагиле в соцсетях сообщают о том, что в городе неизвестные разбрасывают яд, который опасен для животных. При этом распространяемые сообщения не являются спамом и имеют подтверждение: вещество красного или розового цвета в местах выгула собак тагильчане видели сразу в нескольких районах города.
По всему городу, видимо, уже было найдено на ГГМ, Вагонке, в центре. Может быть где угодно,пишет тагильчанка Анна.
Еще одна горожанка сообщила, что видела подобное вещество во дворах на ВМЗ. Также имеется информация о разбросанном яде на Тагилстрое и Старателе.
Как сообщают зоозащитники, отравление животных ведется лекарством от туберкулеза, которое разрешено для людей, но опасно для животных:
Собака не может метаболизировать это вещество, у нее начинаются гипогликемическая кома, судороги, от которых животное и погибает. Намордник не спасет! Животному достаточно близко вдохнуть или полизать препарат — он очень быстро попадает в кровь и тогда на спасение жизни есть полчаса.
В настоящий момент обращения с отравлениями животных на прогулке в ветклиники города не поступали.
За последние несколько дней таких обращений не было,пояснили редакции TagilCity.ru в трех ветеринарных клиниках города.
В случае, если животное понюхало/съело ядовитое вещество или снег розового цвета, необходимо оказать ей первую помощь. На это у собаковода есть не более получаса.