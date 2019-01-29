Свердловские эксперты прогнозируют спад ипотечного кредитования на 15% в 2019 году

В 2018 году в Свердловской области была выдана ипотека на 96 млрд рублей, что по сравнению с 2017 годом больше на 53%. Прогнозы в области ипотечного кредитования были озвучены руководителем «Абсолют банка» Светланой Ковалевой на пресс-конференции в Екатеринбурге.