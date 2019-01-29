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Posted 29 января 2019,, 15:21

Published 29 января 2019,, 15:21

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Свердловские эксперты прогнозируют спад ипотечного кредитования на 15% в 2019 году

29 января 2019, 15:21
Рекордный рост ипотечного кредитования в Свердловской области может смениться спадом на 15% в 2019 году, если произойдет повышение ипотечной ставки.

В 2018 году в Свердловской области была выдана ипотека на 96 млрд рублей, что по сравнению с 2017 годом больше на 53%. Прогнозы в области ипотечного кредитования были озвучены руководителем «Абсолют банка» Светланой Ковалевой на пресс-конференции в Екатеринбурге.

По словам Ковалевой, причина значительного роста – исторический минимум по ставке. В середине лета 2018 года ипотечная ставка достигла 9,66%. В начале 2019 года ставка повысилась до 11%. Причин для понижения показателя, по словам Ковалевой, нет.

Эксперты прогнозируют рост среднерыночной ставки до середины 2019 года. По мнению Ковалевой, если ставка превысит 12% годовых, произойдет спад на ипотечное кредитование на 15%.

В 2019 году спрос на ипотеку продолжит расти, но меньшими темпами. Об этом заявил директор Института финансов и права УрГЭУ Максим Мармыгин. Повышение ипотечной ставки и не совсем позитивные прогнозы по развитию российской экономики могут сказаться на замедлении спроса на ипотеку.

Такой же точки зрения придерживается директор по развитию розничного бизнеса «СКБ-банка» Алексей Луценко:

Если не будет апокалиптических изменений ключевой ставки, то продолжится рост ипотеки, ну и в принципе кредитов.

Ковалева также отметила, что в 2018 году спрос на рефинансирование ипотеки сократился в два раза, но повышение процентной ставки снова приведет к востребованности рефинансирования.

Представители банка прогнозируют в 2019 году повышение в 2 раза спроса на семейную ипотеку. По их мнению, данное увеличение происходит из-за лояльности банков к данной категории заемщиков.

В 2019 году также могут вырасти цены на жилье.

По самым осторожным ожиданиям, рост может составить 5-10%, сказала Светлана Ковалева.

По сведениям «Абсолют банка», около 70% сделок в области недвижимости заключаются с использованием ипотеки, информирует «Интерфакс».

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