Бизнес-империя клана Арашуковых из Карачаево-Черкесии: кто за кем стоит?

Рауф Арашуков (сын Рауля) является сенатором от Карачаево-Черкесской республики в Совете Федерации. В 18-летнем возрасте он получил мандат депутата в гордуме Ставрополя. В 23 года молодой человек стал министром соцразвития в КЧР, затем – советником главы КЧР. В дальнейшем Арашуков-младший занял должность главы Хабезского района. В 2016 году стал сенатором от КЧР в Совете Федерации в Москве.