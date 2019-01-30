Осужденный на 6 лет экс-сотрудник МВД Ингушетии этапирован в Нижний Тагил

В июле 2018 году суд вынес приговор экс-полицейскому и назначил лишение свободы сроком на 6 лет. Хамхоев проходил по делу об убийстве задержанного по подозрению в ограблении банка. Экс-начальнику были предъявлены обвинения в применении насилия к задержанным, вымогательстве денег, похищении айфона и паспорта, а также в использовании поддельных документов.