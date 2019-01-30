Осужденный на 6 лет экс-сотрудник МВД Ингушетии этапирован в Нижний Тагил

Posted 30 января 2019,, 04:59
Published 30 января 2019,, 04:59
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В Нижний Тагил прибыл бывший начальник Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Тимур Хамхоев. Он будет отбывать наказание в ИК №13.
В июле 2018 году суд вынес приговор экс-полицейскому и назначил лишение свободы сроком на 6 лет. Хамхоев проходил по делу об убийстве задержанного по подозрению в ограблении банка. Экс-начальнику были предъявлены обвинения в применении насилия к задержанным, вымогательстве денег, похищении айфона и паспорта, а также в использовании поддельных документов.
Бывший сотрудник правоохранительных органов свою вину не признал. Хамхоев обжаловал решение суда, но апелляционная инстанция оставила приговор без изменений, сообщает «Интерфакс-Россия».