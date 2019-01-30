Тагильская художница примет участие во Всероссийской выставке «Россия XIII»

Отбор на участие во Всероссийской выставке проводился в 201-2018 годах во время городских и региональных выставок. Также можно было оформить онлайн-заявку. Выставка проводится при поддержке Российской академии художеств и Международной конфедерации союзов художников, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.