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Posted 30 января 2019, 07:53

Published 30 января 2019, 07:53

Modified 17 сентября 2022, 15:45

Updated 17 сентября 2022, 15:45

Тагильская художница примет участие во Всероссийской выставке «Россия XIII»

30 января 2019, 07:53
Картины художницы из Нижнего Тагила Натальи Утешиной будут представлены на Всероссийской художественной выставке «Россия XIII» .

С 27 февраля в Центральном доме художника в Москве откроется Всероссийская художественная выставка «Россия XIII». Работы художницы из Нижнего Тагила Натальи Утешиной «Золотая лестница» и «Атлант» станут частью экспозиции. На этюдах Наталья изобразила музей-завод истории развития техники черной металлургии. Картины переданы в фонд музея-заповедника «Горнозаводской Урал» в 2015 году.

Отбор на участие во Всероссийской выставке проводился в 201-2018 годах во время городских и региональных выставок. Также можно было оформить онлайн-заявку. Выставка проводится при поддержке Российской академии художеств и Международной конфедерации союзов художников, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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#Свободное время#Нижний Тагил#Выставка#Художники#Горнозаводской Урал#Картины
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