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Posted 31 января 2019,, 05:48

Published 31 января 2019,, 05:48

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Тарифы на проезд в общественном транспорте Свердловской области повысились

31 января 2019, 05:48
С 30 января 2019 года РЭК Свердловской области утвердила новые предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта.

В Свердловской области для общественного транспорта в городском и пригородном сообщении по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок утверждены новые тарифы. Соответствующее постановление Региональной энергетической комиссии было опубликовано 30 января 2019 года.

По информации от РЭК, проезд в городском сообщении подорожал с 18 до 20 рублей, в пригородном сообщении – до 2,26 рубля за 1 км. Ранее стоимость проезда в пригородном сообщении составляла 2,1 рубля за 1 км.

Индексация тарифов была инициирована перевозчиками и поддержана органами местного самоуправления. РЭК отмечает, что повышение тарифов не коснулось общественного транспорта Екатеринбурга, сообщает ИА «Политсовет».

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#Транспорт#Свердловская область#Тарифы#Проезд#РЭК#Екатеринбург
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