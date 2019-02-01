100 тыс. пачек контрабандных сигарет изъяты таможенниками под Екатеринбургом

В ночь на 1 февраля на подъезде к Екатеринбургу сотрудники пограничного управления ФСБ России и челябинской таможни задержали два автомобиля, в которых перевозили контрабандные сигареты. Партия оказалась рекордной — за одну ночь изъяли «годовую» норму в количестве 100 тыс. пачек.