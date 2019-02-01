100 тыс. пачек контрабандных сигарет изъяты таможенниками под Екатеринбургом

Posted 1 февраля 2019,, 16:43
Published 1 февраля 2019,, 16:43
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В ночь на 1 февраля на подъезде к Екатеринбургу сотрудники пограничного управления ФСБ России и челябинской таможни задержали два автомобиля, в которых перевозили контрабандные сигареты. Партия оказалась рекордной — за одну ночь изъяли «годовую» норму в количестве 100 тыс. пачек.
По предварительным данным, сигареты следовали по маршруту Казахстан-Екатеринбург для дальнейшего сбыта. После изъятия партию передали на хранение в МВД. В настоящее время принимается решение о возбуждении уголовного дела.
За попытку ввоза нелегальных табачных изделий на территорию Российской Федерации контрабандистам грозит лишение свободы сроком до трёх лет и штраф, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления ФТС.