tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 февраля 2019,, 16:43

Published 1 февраля 2019,, 16:43

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

100 тыс. пачек контрабандных сигарет изъяты таможенниками под Екатеринбургом

1 февраля 2019, 16:43
На подъезде к столице Свердловской области челябинские таможенники совместно с пограничниками ФСБ задержали крупную контрабандную партию пачек сигарет. За одну ночь изъяли практически годовую «норму» контрафакта.

В ночь на 1 февраля на подъезде к Екатеринбургу сотрудники пограничного управления ФСБ России и челябинской таможни задержали два автомобиля, в которых перевозили контрабандные сигареты. Партия оказалась рекордной — за одну ночь изъяли «годовую» норму в количестве 100 тыс. пачек.

По предварительным данным, сигареты следовали по маршруту Казахстан-Екатеринбург для дальнейшего сбыта. После изъятия партию передали на хранение в МВД. В настоящее время принимается решение о возбуждении уголовного дела.

За попытку ввоза нелегальных табачных изделий на территорию Российской Федерации контрабандистам грозит лишение свободы сроком до трёх лет и штраф, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления ФТС.

Материалы по теме
14,5 тонн поддельных костюмов Adidas на 13 млн рублей не пустили в Екатеринбург
#Общество#Новости УрФО#Уголовное дело#ФСБ#Штраф#Таможня#Изъятие#Таможенники#Казахстан#Контрафакт#Контрабанда#Екатеринбург
Подпишитесь
СВО, яйца, корь и самолеты. О чем говорил Путин на прямой линии
Сегодня, 14:50
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Никакой «вакханалии». Владимир Путин высказался о запрете абортов в России
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07