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Posted 1 февраля 2019,, 09:01

Published 1 февраля 2019,, 09:01

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Нижнетагильский театр кукол покажет четыре спектакля в Магадане

1 февраля 2019, 09:01
С 15 по 24 апреля в Магаданском областном театре кукол пройдут гастроли Нижнетагильского кукольного театра.

Нижнетагильский театр кукол представит жителям Магаданской области четыре спектакля. С 15 по 24 апреля в рамках театрального проекта России «Большие гастроли» артисты Нижнего Тагила прибудут в Магаданский областной театр кукол.

На основной сцене будут показаны три постановки: «Вольшебное кольцо» , «Принцесса Крапинка или ведьма и все прочие» и «Дюмовочка». Спектакль для малышей «Большое приключение маленькой тучки» состоится на малой сцене. Артисты из Нижнего Тагила выступят для жителей Магадана 15 раз, сообщает «Колыма. информ».

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#Свободное время#Нижний Тагил#Театр кукол#Гастроли#Спектакли#Магаданская область
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