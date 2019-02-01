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Posted 1 февраля 2019, 07:42

Published 1 февраля 2019, 07:42

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Осужденный за напиток из Перу тагильчанин Максим Герт выйдет на свободу 2 марта

1 февраля 2019, 07:42
Тагильчанин Максим Герт, осужденный за напиток, привезенный в Россию из Перу, выйдет на свободу из колонии под Екатеринбургом 2 марта.

Максим Герт, отбывающий наказание за привезенный из Перу национальный напиток, сейчас находится в колонии под Екатеринбургом, куда был переведен из Липецка.

2 марта его должны отпустить,пояснил редакции TagilCity.ru адвокат молодого человека Владимир Бригадин.

Ранее было подано заявление на УДО, однако до окончания отбывания срока Максиму остается всего месяц, и было принято решение не форсировать ситуацию.

После созданного СМИ общественного резонанса суд изменил ранее назначенный жителю Нижнего Тагила Максиму Герту срок отбывания наказания с 11,5 лет до 2 лет в колонии общего режима.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Лишение свободы#Колония
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