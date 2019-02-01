Осужденный за напиток из Перу тагильчанин Максим Герт выйдет на свободу 2 марта

Posted 1 февраля 2019, 07:42
Published 1 февраля 2019, 07:42
Modified 29 ноября, 17:21
Updated 29 ноября, 17:21
Максим Герт, отбывающий наказание за привезенный из Перу национальный напиток, сейчас находится в колонии под Екатеринбургом, куда был переведен из Липецка.
2 марта его должны отпустить,пояснил редакции TagilCity.ru адвокат молодого человека Владимир Бригадин.
Ранее было подано заявление на УДО, однако до окончания отбывания срока Максиму остается всего месяц, и было принято решение не форсировать ситуацию.
После созданного СМИ общественного резонанса суд изменил ранее назначенный жителю Нижнего Тагила Максиму Герту срок отбывания наказания с 11,5 лет до 2 лет в колонии общего режима.